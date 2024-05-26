Врачи перечислили продукты, которые нельзя есть «на ночь»

«Честно говоря, нет такого регламента, что точно нельзя есть. Можно почти все, но встает вопрос количества и целесообразности. Рекомендую проводить последний прием пищи за 2−3 часа до сна, чтобы пищеварительная система отдохнула, как и весь организм. Для этого нужно распределить питание так, чтобы основная калорийность приходилась на утро и день. Если в цифрах, то: 30% на утро, 40−50% на обед и минимальный остаток на перекусы и ужин».