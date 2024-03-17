Врачи оценили употребление сырых яиц натощак в качестве завтрака

Привычка пить в день по сырому яйцу, а то и больше, свойственна в первую очередь оперным певцам — это улучшает эластичность голосовых связок и, как следствие, тембр и чистоту голоса. Говорят, что это еще и отличный рецепт при боли в горли — выпил яичко и першения как не бывало. Наши коллеги из издания «Доктор Питер» выяснили у врачей, есть ли на самом деле польза от сырых яиц и можно ли их пить каждый день.
Итак, что в яйцах точно есть, так это антиоксиданты, минералы и витамины. Их используют даже в кулинарии, например, в тартаре и гоголь-моголе. А когда в конце 1970-х на экраны вышел боевик «Рокки» с Сильвестром Сталонне, у спортсменов появилась привычка, как главный герой, перед тренировками пить не меньше пяти яиц, чтобы компенсировать недостаток пищевого белка.
«Свой смысл в этом, конечно, есть: каждое яйцо содержит 6−7 граммов белка. Однако доказано: сырого белка усваивается около 50%, а приготовленного — более 90%».
Еще один полезный элемент яичного желтка — цистеин с его талантом разрушать ацетальдегид, вызывающий головную боль.
«Поэтому иногда яйца используют как средство от похмелья и отравления, включая желток в состав антипохмельных коктейлей», — говорит Николай Матвеев.
«К примеру, сырые яйца содержат вещества, которые могут ухудшать усвоение биотина (витамина B7), а регулярное их применение даже способно привести к дефициту этого нутриента», — предупреждает врач.
Витаминов будет в дефиците, зато риск заболеть листерией или, что еще хуже, сальмонеллезом кратно возрастет. На сырые яйца часто — вместо с фекалиями курицы — попадают бактерии сальмонеллы, которая способна разрушить организм. Единственный способ избавиться от нее — сварить или пожарить яйцо.
И в этом случае, кстати, даже не поможет заменить куриные яйца перепелиными. Да, перепелки действительно не болеют сальмонеллезом, но вполне могут быть носителями других опасных для человека бактерий.
А если домашние?
Еще один миф: это магазинные яйца лучше не пить сырыми. А домашние, от своих курочек, очень полезны.
«Если выбирать между домашними и магазинными, я больше склоняюсь в пользу последних, — говорит врач-диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова. — К сожалению, следы антибиотиков есть и в мясе, и в яйцах, но зато меньше риск наличия сальмонеллы».