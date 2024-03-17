Врачи оценили употребление сырых яиц натощак в качестве завтрака

Привычка пить в день по сырому яйцу, а то и больше, свойственна в первую очередь оперным певцам — это улучшает эластичность голосовых связок и, как следствие, тембр и чистоту голоса. Говорят, что это еще и отличный рецепт при боли в горли — выпил яичко и першения как не бывало. Наши коллеги из издания «Доктор Питер» выяснили у врачей, есть ли на самом деле польза от сырых яиц и можно ли их пить каждый день.