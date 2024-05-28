Врачи объяснили важность замачивания в воде картофеля до приготовления

«Морковь, свекла, редис содержат минимальное количество крахмала, там буквально 1−2 г, и замачивание этих продуктов к снижению содержания крахмала в них точно не приведет. А вот к потере антиоксидантов, которые содержатся в свекле, приведет. Антиоксиданты в воде будут разрушаться быстрее и ухудшат качество продукта. То же самое касается моркови и редиса. Редис если и можно замачивать, то только с целью, чтоб он хрустел в салате — буквально на 10 мин в воде со льдом. Но точно не для того, чтобы снижать уровень крахмала», — пояснила Марина Макишина.