Врачи объяснили, почему вредно есть из пластиковых контейнеров

Что именно делать простому потребителю, чтобы уберечь себя, авторы научной работы не пишут, но специалисты рекомендуют для начала не разогревать такие контейнеры в микроволновке, не использовать их для готовки и не класть в них горячую еду. По возможности же дома лучше пользоваться контейнерами из стекла, дерева или нержавеющей стали.