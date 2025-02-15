Врачи объяснили, почему вредно есть из пластиковых контейнеров

Пластиковые контейнеры давно заняли место в повседневной жизни каждого: в них привозят еду службы доставки, часто берут с обед с собой на работу, если хотят сэкономить — и даже просто хранить еду в холодильнике гораздо удобнее в пластиковом контейнере, чем в кастрюле или сковородке.
К сожалению, как объясняют ученые, есть у пластиковых контейнеров и обратная сторона: еда, которая в них хранится, может вызвать изменения в микрофлоре кишечника, а также привести к болезням сердца. Подробностями нового исследования поделилась газета The Guardian.
Исследование провели китайские ученые, изучив 3000 подопытных. Сперва участников попросили рассказать, как часто они едят еду из контейнеров и диагностировали у них болезни сердца. Затем ученые провели опыты на крысах: животных поили водой, вскипяченной в таких контейнерах, чтобы усилить выделение химических соединений из пластика.
«В результате мы смогли установить, что регулярное употребление еды из пластиковых контейнеров вызывает рост случаев сердечной недостаточности», — сообщили авторы исследования.
Некоторые из таких соединений, которые часто обнаруживают в самой еде, которая хранилась в контейнерах, ученые также связывают с риском возникновения рака и болезней репродуктивной системы.
Исследователи указывают, что если вскипятить воду в пластиковом контейнере, с каждого квадратного сантиметра емкости в жидкость может попасть до 4,2 миллионов частиц микропластика — то же самое происходит, если разогревать контейнер в микроволновой печи.
У крыс, которые пили такую воду, ученые обнаружили изменения в составе фекалий и микрофлоры кишечника: в первую очередь связанные с воспалительными процессами и окислительным стрессом (процесс распада клетки из-за окисления).
Кроме того, ученые обнаружили повреждения в мышечной ткани крыс. Крыс делили на две группы: одна пила воду в течение одной минуты, другая в течение 15 — разницы между ними исследователи не обнаружили.
Что именно делать простому потребителю, чтобы уберечь себя, авторы научной работы не пишут, но специалисты рекомендуют для начала не разогревать такие контейнеры в микроволновке, не использовать их для готовки и не класть в них горячую еду. По возможности же дома лучше пользоваться контейнерами из стекла, дерева или нержавеющей стали.
Если же вы собираетесь брать еду с собой, обойтись без пластиковой упаковки куда сложнее — можно носить контейнер с собой (или вспомнить про старый советский бидон).
В фольге, кстати, продукты тоже лучше не хранить: недавно рассказывали, почему.