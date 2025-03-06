Врачи объяснили, могли ли зубы мудрости исчезнуть у зумеров из-за эволюции

«Восьмерки действительно могут не расти, но только примерно у 10% процентов людей, причем из разных поколений. В том числе приходят и более взрослые пациенты с отсутствующими зубами в зачатках. Дело действительно в эволюции из-за мягкой пищи, но это происходит не за 20 лет. Также отсутствие зубов мудрости может передаваться генетически», — пояснила Балакирева.