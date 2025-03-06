Врачи объяснили, могли ли зубы мудрости исчезнуть у зумеров из-за эволюции

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале Shot, причина отсутствия зубов мудрости у зумеров якобы заключается в их привычках питания, в частности, в употреблении мягкой пищи.
«Восьмерки действительно могут не расти, но только примерно у 10% процентов людей, причем из разных поколений. В том числе приходят и более взрослые пациенты с отсутствующими зубами в зачатках. Дело действительно в эволюции из-за мягкой пищи, но это происходит не за 20 лет. Также отсутствие зубов мудрости может передаваться генетически», — пояснила Балакирева.
Врач-стоматолог Алексей Антипенко отметил, что эволюционные изменения требуют гораздо больше времени, чем одно поколение. По его словам, чтобы говорить о влиянии мягкой пищи на рост зубов мудрости, нужны дополнительные доказательства: «Это пока только гипотеза».
Другой специалист, врач-стоматолог Ирина Диденко, также подчеркивает важность зубов мудрости и говорит о необходимости их удаления в некоторых случаях. Она отмечает, что это может помочь предотвратить осложнения и является хорошей профилактикой для здоровья полости рта.
Ранее журналисты британской The Guardian обратили внимание на то, что зумеры умышленно не используют заглавные буквы в переписке, даже там, где это необходимо: в именах и названиях.