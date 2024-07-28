Врачи объяснили, какие повреждения наносит человеку молния при ударе

Советник председателя исполкома Россоюзспаса Владимир Федорович ранее в разговоре с «МК» предупреждал, что в крупных городах на открытых площадках может быть так же опасно, как и в сельской местности. Там, где деревья находятся в отдалении, «молния может бить в человека, потому что именно в данной точке он будет выше». А в парке, как сообщали источники сразу после ЧП, громоотводов нет… Также молнию в данном случае мог «притянуть» зонт, вернее, его торчащий железный штырь. По словам спасателя, такой штырь представляет собой проводник, громоотвод. А вот металлические спицы зонта уже не опасны. Москвичи комментируют в соцсетях, что в грозу уж лучше тогда надевать дождевик, от греха подальше.