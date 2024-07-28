Врачи объяснили, какие повреждения наносит человеку молния при ударе

Обещанная на 28 июля гроза с молниями привела к человеческим жертвам. Как писал ранее «МК», в парке «Патриот» в Одинцовском городском округе от удара молнии пострадала семья из четырех человек. Во время прогулки по парку они оказались во власти разгулявшейся стихии. Один из членов семьи скончался в больнице — 67-летний мужчина потерял сознание и при падении ударился головой. Его зять получил страшные ожоги нижних конечностей. Как сообщают источники, они шли под зонтами. «МК» узнал у медиков и спасателей, какие повреждения получает человек при ударе молнии и какую первую помощь следует оказать на месте?
39-летний мужчина получил страшные ожоги ног, у него оказались сожжены брюки, а кроссовки оплавились. Его супруга и ее 61-летняя мама на короткое время потеряли сознание. На место ЧП прибыли дежурившие в парке медики, двух мужчин отправили в больницу в реанимационное отделение (старший позже скончался от черепно-мозговой травмы, полученной при падении). Женщинам больница не понадобилась, но врачи диагностировали у них электротравму. Их будут наблюдать медики.
Советник председателя исполкома Россоюзспаса Владимир Федорович ранее в разговоре с «МК» предупреждал, что в крупных городах на открытых площадках может быть так же опасно, как и в сельской местности. Там, где деревья находятся в отдалении, «молния может бить в человека, потому что именно в данной точке он будет выше». А в парке, как сообщали источники сразу после ЧП, громоотводов нет… Также молнию в данном случае мог «притянуть» зонт, вернее, его торчащий железный штырь. По словам спасателя, такой штырь представляет собой проводник, громоотвод. А вот металлические спицы зонта уже не опасны. Москвичи комментируют в соцсетях, что в грозу уж лучше тогда надевать дождевик, от греха подальше.
"Молния может убить не только при прямом ударе, но и если попадает в землю рядом с человеком, так как вокруг нее существует электромагнитное поле, — говорит Владимир Федорович. — Смерть обычно наступает из-за остановки сердца. И может быть остановка дыхания за счет спазма мышц, так как молния воздействует на нервную систему, повреждая мозг, в результате чего человек теряет сознание (при этом его парализует, в том числе останавливается дыхание). И, разумеется, это местные повреждения: разрывы кожи, возможны также переломы конечностей, повреждения мягких тканей и внутренних органов.
Один из столичных врачей рассказал «МК» более подробно, что происходит с человеком в случае поражения его атмосферным электричеством (так красиво называется молния).
— Молния проходит через тело, идет по жидкостям и нервам, там, где меньше сопротивления, и если проходит через сердце, то оно останавливается, — объяснил «МК» медик. — Сердце можно попробовать завести. Пробовать реанимировать надо всегда, но перед тем, как реанимировать, надо убедиться в своей безопасности. При ударе молнии в человека сгорает именно внутренняя часть одежды. В таких случаях почти всегда человек погибает на месте. Представьте себе, сколько энергии несет в себе молния! И если она проходит через тело, то можно себе представить, до скольких градусов оно нагревается… Были описаны случаи, когда металл (кольцо, нательный крестик), прилегающий к телу, сплавлялся.
— Не встречал в литературе каких-то критериев, по которым можно было бы сделать прогноз, насколько тяжелыми будут последствия у человека от удара молнии, вызовет ли она летальный исход, — говорит Алексей Старков. — Дело в том, что и сама молния — это плохо прогнозируемое и плохо измеряемое по мощности и другим параметрам явление природы.
— Меры предосторожности, если вас застала гроза, такие: не возвышаться над поверхностью, не находиться рядом с одиноко стоящими деревьями, тем более, какими-то металлическими конструкциями. Но если нашли такого человека, то прикасаться к нему уже можно, это безопасно. Никакого остаточного напряжения на нем не остается. Для очевидцев очень важно убедиться, что они сами находятся в безопасности, то есть, если разряды молнии продолжаются, то не следует подходить к этому месту или куда-то быстро нести человека в низину.
— Какие меры первой помощи следует оказать человеку?
— Прежде всего, проверить, есть ли признаки жизни. Сохранность сознания, сохранность дыхания… И при отсутствии дыхания начинать сердечно-легочную реанимацию. При наличии дыхания нужно повернуть человека на бок, чтобы у него не западал язык (это в случае, если у него потеряно сознание). Знаю такой случай: несколько лет назад на фестивале в Нижегородской области был удар молний в девушку. Так вот, очевидцы начали быстро проводить реанимацию. Девушку «запустили». Осталась жива.