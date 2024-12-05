Врачи обеспокоены введением обязательных медстандартов. В чем дело

Введения с 1 января 2025 года новых медицинских стандартов на основе клинических рекомендаций (КР) может привести к сложностям для медицинских учреждений и их сотрудников, пишет «Коммерсантъ».
Председатель Врачебной палаты Тверской области Валентин Пантелеев в письме президенту Национальной медицинской палаты (НМП) Леониду Рошалю и сопредседателю Всероссийского союза пациентов (ВСП) Яну Власову уточнял, что исполнять КР сможет не каждая региональная медорганизация, причина — ограниченные бюджеты территориальных фондов ОМС. Такая ситуация способна привести к административному и даже уголовному преследованию медиков. Кроме того, медучреждения могут столкнуться с санкциями от страховых компаний.
Как объясняет медадвокат Ирина Гриценко, по закону о защите прав потребителей, основным остается требование оказания качественных услуг пациентам. Пациенты могут пойти в суд, а страховые компании отказаться оплатить счета, если проверка обнаружит недочеты.
«Для оказания медицинской помощи в рамках клинических рекомендаций необходимо, допустим, провести МРТ-исследование, но не везде есть аппарат. Отсутствие МРТ-исследования будет основанием для признания медицинского случая полностью не подлежащим оплате», — приводит пример Гриценко.
Раздел о КР в федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» и в законе «Об ОМС» прописали в 2018 году. Согласно нему медицинскую помощь (за исключением случаев клинической апробации) необходимо проводить в соответствии с КР и с учетом стандартов.
Сначала КР не были обязательными, в 2022 году в силу вступили Правила поэтапного перехода медучреждений к оказанию помощи на основе КР. В 2023 года срок поэтапного перехода был продлен до 1 января 2025 года. 3 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав провести разъяснительные работы с региональными медорганизациями о переходе на обязательные КР из-за возросшего напряжения среди медиков.
Она считает, не может быть такого, чтобы Минздрав сообщал о том, что с переходом на новые КР не возникает трудностей, а врачи «гудели». «Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей», — подытожила Матвиенко.
Сенатор подчеркнула, что напряжение растет, и на него нельзя не реагировать.
«Если вы убеждены, что поступаете правильно, то вы должны провести широкую разъяснительную работу, селекторы с регионами», — подчеркнула Матвиенко во время ежегодного совещания со статс-секретарями.
Ранее в Минздраве предложили внести изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности. Врачей собираются обязать направлять на врачебную комиссию медицинскую документацию о пациенте, если больничный оформляли четыре раза за шесть месяцев.