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Врачи назвали россиянам продукты, которые нельзя есть летом

Летом нужно исключить из рациона все продукты, не прошедшие термическую обработку, считает гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер.

Источник: Freepik

В том числе в список запретных на летний сезон следует внести роллы, а при первых признаках отравления нужно обращаться к врачу, подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Помимо не прошедших термообработку, летом опасно есть рыбные и скоропортящиеся продукты, добавил врач.

«Конечно же опасно есть роллы и другие продукты, не прошедшие термическую обработку. Особенно употреблять их летом. Когда жара, хуже могут соблюдаться условия хранения», — пояснил врач.

К обычным симптомам отравления Фабер отнес тошноту, рвоту, понос и высокую температуру. Самолечением он посоветовал не заниматься — нужно обратиться к терапевту, гастроэнтерологу или инфекционисту. Оставаясь дома, при отравлении рекомендуется пить больше жидкости.