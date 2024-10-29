Врачи назвали опасную ошибку при приеме витаминов

Медики в студии передачи назвали заблуждением мнение о том, что витамин D нужно принимать в комплексе с другими витаминами, включая кальций. Иммунолог Андрей Продеус отметил, что кардиологи будут против того, чтобы добавлять кальций к витамину D. Продеус также назвал ошибкой прием витамина D в комплексе с витамином K. По его словам, витамин К для многих является провокатором образования тромбов.