Врачи назвали лекарства, которые перестают работать при приеме с кофе

Доктор Раут уточнила, что многим людям известны последствия приема препаратов от гипертонии и разжижителей крови вместе с напитками на основе кофеина. Стимулирующее действие кофе или энергетиков повышает риск возникновения неблагоприятных побочных эффектов или может привести к отсутствию эффекта как такового. Однако существуют и менее очевидные группы лекарственных средств, до и после приема которых необходимо воздержаться от кофе.