Врачи назвали критерии выбора ранца для первоклассника. Это важно знать

Врачи рекомендуют выбирать рюкзаки со стяжкой на груди, которая поможет перераспределить нагрузку на спину. Для высоких ребят подойдут вертикальные ранцы, а для невысоких детей лучше выбрать горизонтальные рюкзаки. Рекомендуется также проверить рюкзак на наличие светоотражающих элементов, а в случае если они отсутствуют, важно приклеить их на ранец самостоятельно.