Врачи назвали критерии выбора ранца для первоклассника. Это важно знать

В преддверии начала учебного года врачи Научно-исследовательского клинического института детства напомнили, как выбрать правильный рюкзак для первоклассника. Об этом РБК Life рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
При выборе сумки для школьных принадлежностей важно учитывать возраст, рост и вес ребенка, особенности его развития. Как отметила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева, вес пустого портфеля не должен превышать 700 г, а с учебниками — составлять не более 10% от веса ребенка.
В рюкзаке также важно наличие анатомической спинки. Хорошим вариантом будут изделия с ортопедической подкладкой, которая плотно прилегает к спине ребенка. Это позволит сохранить правильную осанку и избежать проблем с позвоночником.
Что касается размера, портфель не должен быть слишком большим. Верхняя его часть не должна давить на шею, а нижняя — на поясницу.
«Стоит выбирать модель с широкими, мягкими, регулируемыми лямками, которые обеспечивают плотное прилегание к спине. Это позволит избежать нагрузок на позвоночник», — добавила врач-ортопед, травматолог Светлана Соколова.
Врачи рекомендуют выбирать рюкзаки со стяжкой на груди, которая поможет перераспределить нагрузку на спину. Для высоких ребят подойдут вертикальные ранцы, а для невысоких детей лучше выбрать горизонтальные рюкзаки. Рекомендуется также проверить рюкзак на наличие светоотражающих элементов, а в случае если они отсутствуют, важно приклеить их на ранец самостоятельно.
Ранее в Минздраве впервые разработали рекомендации по снижению утомляемости школьников. Чтобы избежать у ребенка потери аппетита, плаксивости, раздражительности, нервных тиков, аритмии и вегетососудистой дистонии, нужно, чтобы учеба была построена с учетом физиологических особенностей и возраста.
Для полного восстановления работоспособности и ликвидации нервно-психических расстройств школьнику, который переутомился, могут быть необходимы более длительный отдых, комплексное лечение с применением лекарств, физиотерапевтических процедур или лечебной гимнастики, говорится в документе.