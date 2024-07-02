Врачи назвали безопасную дозу кваса в день

Терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова сообщила, что нужно исходить из общей суточной нормы жидкости для человека — не более двух литров ежедневно. По ее словам, с учетом этого в день можно выпивать два-три стакана кваса. Через силу, больше, чем требует жажда, пить его не нужно.