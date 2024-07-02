Врачи назвали безопасную дозу кваса в день

В жару многие пьют квас. Сколько его можно пить в день без вреда для здоровья? Об этом в разговоре с изданием «Ридус» рассказали врачи.
Терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова сообщила, что нужно исходить из общей суточной нормы жидкости для человека — не более двух литров ежедневно. По ее словам, с учетом этого в день можно выпивать два-три стакана кваса. Через силу, больше, чем требует жажда, пить его не нужно.
Надежда Чернышова подчеркнула, что в составе напитка есть сахар. Тем, кто считает сахарные единицы (например, диабетикам) или тем, кто контролирует количество калорий и употребляемых углеводов, обязательно надо включать его в общий объем потребляемой калорийности.
Терапевт Татьяна Романенко же считает, что в день можно выпивать 1−2 стакана кваса. Она подчеркнула, что при непереносимости глютена от напитка лучше отказаться. Это связано с тем, что при его приготовлении используют черный хлеб.
Отметим, некоторые считают квас полезным напитком. Так ли это на самом деле? Об этом недавно рассказала диетолог.
Айгуль Сабитова