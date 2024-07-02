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Врачи назвали безопасную дозу кваса в день

И рассказали, может ли он навредить.

Источник: РИА "Новости"

В жару многие пьют квас. Сколько его можно пить в день без вреда для здоровья? Об этом в разговоре с изданием «Ридус» рассказали врачи.

Терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова сообщила, что нужно исходить из общей суточной нормы жидкости для человека — не более двух литров ежедневно. По ее словам, с учетом этого в день можно выпивать два-три стакана кваса. Через силу, больше, чем требует жажда, пить его не нужно.

Терапевт отметила, что квас надо выпивать маленькими глотками, смакуя вкус, не торопясь. Питье холодного напитка большими глотками может привести к простуде или ангине.

Надежда Чернышова подчеркнула, что в составе напитка есть сахар. Тем, кто считает сахарные единицы (например, диабетикам) или тем, кто контролирует количество калорий и употребляемых углеводов, обязательно надо включать его в общий объем потребляемой калорийности.

Терапевт Татьяна Романенко же считает, что в день можно выпивать 1−2 стакана кваса. Она подчеркнула, что при непереносимости глютена от напитка лучше отказаться. Это связано с тем, что при его приготовлении используют черный хлеб.

Отметим, некоторые считают квас полезным напитком. Так ли это на самом деле? Об этом недавно рассказала диетолог.

Айгуль Сабитова