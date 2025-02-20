Врачи нашли в глазу китаянки пять контактных линз

После операции пациентка рассказала, что за последние несколько месяцев она потеряла какое-то количество линз, и не думала, что они могли застрять у нее за глазом. Как оказалось, из-за гемифациальной атрофии лица — состоянии, при котором жировая ткань внутри глаза атрофируется, а глазное яблоко уменьшается в размерах, — у женщины за органом зрения появилось много места, чтобы линзы исчезли.