Врачи нашли в глазу китаянки пять контактных линз

Группа пластических хирургов из Китая сообщила о необычном клиническом случае, произошедшем с 33-летней женщиной. Согласно ее словам, она потеряла не менее пяти контактных линз. Однако в итоге оказалось, что все время они находились в левом глазу. Об этом пишет Oddity Central.
Пациентка обратилась в больницу пластической хирургии Китайской академии медицинских наук в Пекине, чтобы исправить асимметрию лица. При первичном осмотре врачи также обнаружили, что у женщины запал левый глаз.
Хирурги решили провести аутотрансплантацию жировой ткани, чтобы улучшить симметрию лица, однако во время операции обнаружили за глазным яблоком пять контактных линз.
После операции пациентка рассказала, что за последние несколько месяцев она потеряла какое-то количество линз, и не думала, что они могли застрять у нее за глазом. Как оказалось, из-за гемифациальной атрофии лица — состоянии, при котором жировая ткань внутри глаза атрофируется, а глазное яблоко уменьшается в размерах, — у женщины за органом зрения появилось много места, чтобы линзы исчезли.
К счастью, у женщины не возникло никаких осложнений. Но, если бы контактные линзы оставались за глазом дольше, могли возникнуть побочные эффекты, такие как повреждения роговицы и микробные инфекции.
Интересен и тот факт, что, как сообщила женщина, она не ощущала никаких инородных тел за глазом.
Медицинская бригада подчеркнула, что пластическим хирургам необходимо проводить комплексное обследование глаз перед лечением пациентов с гемифациальной атрофией, которые обычно носят контактные линзы.
Ранее офтальмологи рассказали, в каких случаях стоит снимать контактные линзы, чтобы предотвратить риск развития инфекций и болезней глаз.