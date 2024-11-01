Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Зубова: скрытые симптомы аппендицита чаще всего бывают у детей

Врач перечислила, по каким признакам можно диагностировать острое воспаление.

Источник: Freepik

Врач-эксперт Нина Зубова назвала скрытые признаки, указывающие на аппендицит. Ежегодно жертвами осложнений этой болезни становятся десятки тысяч человек.

Характерные симптомы недуга — тупая боль в верхней части живота или в области пупка, которая смещается в правую нижнюю часть живота. Порой добавляется температура и тошнота, рвота.

Но порой симптомы маскируются. Боль в области живота может быть довольно слабой, тошно отсутствовать, а температура колебаться в допустимых границах. Порой добавляется нарушение стула, но человек принимает запоры за погрешность диеты. В итоге болезнь дает о себе знать, только когда приняла максимально острые формы.

Чаще всего опасные сценарии развиваются у детей, пожилых людей и беременных женщин.

— При невыраженных симптомах аппендицит могут ошибочно принять за гастрит, инфекции мочевыводящих путей или гинекологические заболевания. Это увеличивает время диагностики, что позволяет воспалению прогрессировать и повышает риск осложнений, — говорит порталу Страсти врач.

Среди менее очевидных признаков аппендицита могут быть неприятные ощущения в пояснице, в правом подреберье или левой части живота. Иногда люди жалуются на диарею и частое мочеиспускание, передает ОТР.

Если острая нестерпимая режущая боль в боку отдает вверх в плечо или шею, то это может быть острый холецистит или печеночная колика. Когда боль отдает в низ живота, в половые органы, то речь может идти о почечной колике, пишет газета Известия.

Если любые боли в животе не проходят в течении 2−3 часов, нужно срочно обратиться к врачу.