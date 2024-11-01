Врач Зубова: скрытые симптомы аппендицита чаще всего бывают у детей

Врач-эксперт Нина Зубова назвала скрытые признаки, указывающие на аппендицит. Ежегодно жертвами осложнений этой болезни становятся десятки тысяч человек.
Характерные симптомы недуга — тупая боль в верхней части живота или в области пупка, которая смещается в правую нижнюю часть живота. Порой добавляется температура и тошнота, рвота.
Но порой симптомы маскируются. Боль в области живота может быть довольно слабой, тошно отсутствовать, а температура колебаться в допустимых границах. Порой добавляется нарушение стула, но человек принимает запоры за погрешность диеты. В итоге болезнь дает о себе знать, только когда приняла максимально острые формы.
Чаще всего опасные сценарии развиваются у детей, пожилых людей и беременных женщин.
— При невыраженных симптомах аппендицит могут ошибочно принять за гастрит, инфекции мочевыводящих путей или гинекологические заболевания. Это увеличивает время диагностики, что позволяет воспалению прогрессировать и повышает риск осложнений, — говорит порталу Страсти врач.
Среди менее очевидных признаков аппендицита могут быть неприятные ощущения в пояснице, в правом подреберье или левой части живота. Иногда люди жалуются на диарею и частое мочеиспускание, передает ОТР.
Если острая нестерпимая режущая боль в боку отдает вверх в плечо или шею, то это может быть острый холецистит или печеночная колика. Когда боль отдает в низ живота, в половые органы, то речь может идти о почечной колике, пишет газета Известия.
Если любые боли в животе не проходят в течении 2−3 часов, нужно срочно обратиться к врачу.