Врач Жемчугов: ареал лихорадки Западного Нила будет расширяться в России

«В Подмосковье тоже бывают вспышки лихорадки. Три года назад было заражено и погибло много голубей, но люди не болели. В этом году, поскольку лето было жарким, зараженные комары активно распространяются в тех регионах, где их не было. Это Москва, Казань, Рязань и другие крупные города в Поволжье и Центральной части России. Зимой в этих регионах заболеваемость понизится из-за похолодания. Лихорадка Западного Нила особенно часто выявляется с июня по октябрь, когда условия для развития комаров наиболее благоприятны. Однако вспышки заболеваемости возникают не только летом, но и ранней осенью и весной из-за клещей, которые становятся активными и также являются переносчиками вируса», — рассказал Жемчугов.