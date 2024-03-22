Врач заявил, что для приема антигистаминных препаратов нет противопоказаний

«Сезон полинации у нас обычно начинается в марте, но сейчас в марте ни о каком сезоне и говорить нельзя, потому что снег еще идет, скорее всего он начнется в апреле. Как окончится цветение деревьев — это, как правило к концу мая, а там уже начинаются другие травы: сначала злаковые, потом сорные. Все это течет до сентября месяца, но в октябре это точно заканчивается», — отметил Безлепко.