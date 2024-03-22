Врач заявил, что для приема антигистаминных препаратов нет противопоказаний

«Все зависит от того, какие клинические проявления у человека. Если они не выражены, то ради Бога, пусть куда угодно едет, только как-то в меньшей степени посещает лесистые места, пусть запасется антигистаминными препаратами второго поколения. А для приема антигистаминных препаратов как таковых особых противопоказаний нет. Потому что антигистаминные препараты можно применять перед прививками. При респираторной даже инфекции тоже рекомендуется принимать антигистаминные препараты, об этом мало кто знает», — дал рекомендации аллергикам Безлепко.
По словам специалиста, период полиноза, или аллергии на пыльцу ветроопыляемых растений, обычно начинается уже в марте, однако в этом году в связи с погодными условиями сезон перенесся на конец марта — начало апреля.
«Сезон полинации у нас обычно начинается в марте, но сейчас в марте ни о каком сезоне и говорить нельзя, потому что снег еще идет, скорее всего он начнется в апреле. Как окончится цветение деревьев — это, как правило к концу мая, а там уже начинаются другие травы: сначала злаковые, потом сорные. Все это течет до сентября месяца, но в октябре это точно заканчивается», — отметил Безлепко.
Также врач добавил, что аллергические реакции, связанные с цветением растений, в основном выражаются в аллергическом рините и аллергическом конъюнктивите.