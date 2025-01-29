Врач запретил снимать клещей маслом: что может произойти

По словам врача, лучше всего использовать пинцет или специальное пластиковое приспособление для вынимания головы клеща из кожи. Но самое правильное решение — отправиться вместе с клещом в ближайший травмпункт: там вынут насекомое и обработают рану. При этом важно помнить, что чем дольше клещ находится на теле человека, тем больше риск заражения.