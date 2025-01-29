Врач запретил снимать клещей маслом: что может произойти

«Удаление клеща должно проводиться без отрыва его тела от головного участка, нельзя раздавливать или пытаться “задушить” его маслом (без воздуха клещ активнее отрыгивает содержимое своего желудка, где и находятся патогены, повышая риск инфицирования)», — отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Иван Коновалов.
По словам врача, лучше всего использовать пинцет или специальное пластиковое приспособление для вынимания головы клеща из кожи. Но самое правильное решение — отправиться вместе с клещом в ближайший травмпункт: там вынут насекомое и обработают рану. При этом важно помнить, что чем дольше клещ находится на теле человека, тем больше риск заражения.
Клеща обязательно нужно сдать в лабораторию и обратиться к врачу, чтобы получить упреждающую тактику — постконтактную профилактику инфекции. Обращаться к инфекционисту нужно сразу после обнаружения клеща — ждать симптомов не надо, так как профилактика в этом случае уже не поможет.