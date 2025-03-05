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Врач Захарова рассказала о важности своевременного лечения тромбофлебита

Врач-флеболог «СМ-Клиники» Анна Захарова заявила, что затягивание с лечением тромбофлебита может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Источник: Freepik

Врач-флеболог «СМ-Клиники» Анна Захарова заявила, что затягивание с лечением тромбофлебита может привести к серьёзным последствиям для здоровья.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметила, что тромбоз, при прогрессивном развитии, может распространиться на глубокие вены, что уже станет угрожающим жизни состоянием.

По словам специалиста, оторвавшийся тромб может с током крови попасть в сердце и далее в лёгочную артерию.

«Характерные для начальной формы заболевания признаки — сильная локальная боль в области поражённой вены, гиперемия (покраснение) и отёчность тканей, уплотнение самой вены, которое можно ощутить при пальпации, в некоторых случаях — повышение температуры тела», — добавила Захарова.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как вовремя распознать тромбоз.