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Врач Волкова рассказала, отказ от какой еды ежедневно подрывает здоровье

Следует обратить внимание на рацион, а именно — на достаточное потребление углеводов.
Источник: РИА "Новости"

Постоянная усталость является распространенной причиной обращения к врачам, игнорирование этого состояния и постоянное напряжение могут привести к истощению и ухудшению состояния. Об этом предупредила в своем Telegram-канале врач Екатерина Волкова.

Специалист призвала обратить внимание на рацион, а именно — на достаточное потребление углеводов, в меню обязательно должны быть сложные углеводы — крупы, цельнозерновой хлеб.

Еще одной причиной усталости может быть нарушение функции надпочечников, дефицит кортизола. В этом случае ощущение усталости преследует с самого пробуждения.

Кроме того, усталость может свидетельствовать о дефиците железа, анемии. Врач также призвала спать не менее семи часов в сутки, стараясь укладываться до 12.

По ее словам, при проявлении синдрома хронической усталости, который вызван вирусными заболеваниями, наблюдается незначительное повышение температуры тела, увеличение лимфоузлов, боли в суставах и мышцах. Эксперт посоветовала сдать общий анализ крови (лейкоциты, лимфоциты, СОЭ, моноциты), Ig G и М.

Ранее врач Идармачева рассказала об обязательных прививках для взрослых.