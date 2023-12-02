Врач Волкова рассказала, как есть любимые блюда и худеть

«Захотелось пельменей — пожалуйста! Но вместо майонеза положите сметану, добавьте в нее зелень и, например, чеснок — это очень вкусно, а блюдо уже будет не таким калорийным!» — пишет Волкова в своем Telegram-канале.

Если, по ее словам, хочется съесть копченостей или колбасы, можно без труда найти им замену среди полезных жиров. Это, к примеру, слабосоленая рыба, орехи или самостоятельно приготовленное карпаччо из курицы.

Сладости врач советует заменять на менее калорийные продукты — фрукты, сухофрукты и горький шоколад.

Также Волкова предлагает самим приготовить «пирожное»: зерновой хлебец намазать творожным сыром, а на него положить любимые фрукты или ягоды, арахисовую пасту, покрошить горький шоколад, украсить орешками.

Ранее эксперты объяснили, как в организм человека попадают те самые жирные кислоты, провоцирующие сердечно-сосудистые недуги, приводящие у увеличению «плохого» холестерина и даже связанные с развитием онкологии.