Врач Волкова рассказала, как есть любимые блюда и худеть
Врач Екатерина Волкова считает, что с любыми продуктами можно поддерживать нормальный вес, главное их правильно балансировать.
Врач Екатерина Волкова считает, что с любыми продуктами можно поддерживать нормальный вес, главное их правильно балансировать.
«Захотелось пельменей — пожалуйста! Но вместо майонеза положите сметану, добавьте в нее зелень и, например, чеснок — это очень вкусно, а блюдо уже будет не таким калорийным!» — пишет Волкова в своем Telegram-канале.
Если, по ее словам, хочется съесть копченостей или колбасы, можно без труда найти им замену среди полезных жиров. Это, к примеру, слабосоленая рыба, орехи или самостоятельно приготовленное карпаччо из курицы.
Сладости врач советует заменять на менее калорийные продукты — фрукты, сухофрукты и горький шоколад.
Также Волкова предлагает самим приготовить «пирожное»: зерновой хлебец намазать творожным сыром, а на него положить любимые фрукты или ягоды, арахисовую пасту, покрошить горький шоколад, украсить орешками.
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