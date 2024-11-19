Врач указала на вред переедания свеклы, тыквы и капусты

В беседе с сайтом aif.ru 17 ноября специалист отметила, что чрезмерное употребление этих овощей может спровоцировать негативные последствия для пищеварения. По словам врача, тыква, свекла и капуста содержат множество нитратов, особенно много их в хвостиках овощей и рядом с ними.
«Если хорошо обработать и немного съесть — проблемы не будет, но если переесть, могут возникнуть негативные последствия для пищеварения», — предупредила нутрициолог.
К таковым она отнесла метеоризм, нарушение функции поджелудочной железы и дефицит ферментов.
Кованова призвала отказаться от употребления свеклы и тыквы людей с диабетом, поскольку эти овощи обладают высоким гликемическим индексом, в особенности после варки или запекания.
15 ноября врач-диетолог Ирина Баранова предупредила, что свекла противопоказана при некоторых заболеваниях, таких как мочекаменная болезнь, подагра, железодефицитная анемия и гипотония, пишет Pravda.Ru.
В тот же день врач-диетолог Наталья Денисова для профилактики обострения подагры призвала исключить из рациона свеклу, цитрусовые, шпинат, петрушку, бобовые, поскольку они приводят к образованию самых распространенных видов камней в почках — оксалатов, отмечает RT.
В сентябре диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова в беседе с «Известиями» рассказала, что свекла — один из недооцененных продуктов в рационе. Она является богатым источником питательных веществ, включая витамины (В и С), минералы, клетчатку, белки и множество биологически активных фенольных веществ.
В апреле врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала, что желающим похудеть можно есть свеклу только в сыром виде, потому что после смены состояния после варки, тушения или запекания изменяется и усвоение сахаров, повышается гликемический индекс.
В марте биолог Ирина Лялина в беседе с Life.ru посоветовала есть свеклу, чтобы понизить «плохой» холестерин. По ее словам, свекла богата целым набором витаминов и полезных микроэлементов. Кроме того, она незаменима для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечает 360.ru. Она предупредила, что переедание свеклы способно вызвать дискомфорт в желудке и кишечнике.