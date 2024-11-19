Врач указала на вред переедания свеклы, тыквы и капусты

В марте биолог Ирина Лялина в беседе с Life.ru посоветовала есть свеклу, чтобы понизить «плохой» холестерин. По ее словам, свекла богата целым набором витаминов и полезных микроэлементов. Кроме того, она незаменима для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечает 360.ru. Она предупредила, что переедание свеклы способно вызвать дискомфорт в желудке и кишечнике.