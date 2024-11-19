Врач указала на пользу домашних тренировок против хандры

8 ноября социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН назвал общение лучше защитой от осенней хандры. Он отметил, что осенняя хандра — расстройство, связанное с переменой общего состояния природы и влияющее на настроение. Он добавил, что осенней хандре больше подвержены одинокие люди, которым не с кем поделиться своими переживаниями.