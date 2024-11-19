Врач указала на пользу домашних тренировок против хандры

В беседе с сайтом aif.ru специалист призвала включить в такие тренировки суставную разминку, миофасциальный релиз, а также легкие упражнения для общей физической подготовки.
Кованова подчеркнула, что такую работу следует выполнять минимум три раза в неделю. Таким образом можно снизить отечность и зажимы в мышцах, а также в целом улучшить самочувствие и побороть межсезонную хандру.
Кроме того, нелишним будет считать калории и не выходить за рамки: так зимой удастся сохранить вес или сбросить его.
Ранее, 13 ноября, астроэнтеролог Мытищинской больницы Ирина Перминова назвала хурму фруктом, спасающим от осенней хандры. Также, по ее словам, этот фрукт является чемпионом по содержанию бета-каротина, который замедляет процесс старения организма.
12 ноября психолог Дарья Дугенцова заявила, что отдых от социальных сетей поможет побороть осеннюю депрессию. По ее словам, длительный скроллинг новостной ленты и соцсетей негативно воздействует на психику. Освободившиеся часы рекомендуется потратить на занятие, которое приносит удовольствие и радость, отмечает 360.ru.
8 ноября социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН назвал общение лучше защитой от осенней хандры. Он отметил, что осенняя хандра — расстройство, связанное с переменой общего состояния природы и влияющее на настроение. Он добавил, что осенней хандре больше подвержены одинокие люди, которым не с кем поделиться своими переживаниями.
В октябре психиатр Александр Мещеряков рассказал сайту kp.ru, что для профилактики депрессии следует раньше ложиться спать, чередовать расслабляющие и активные моменты в жизни, наполнять дом уютном и теплыми ароматами, планировать что-то новое и интересное.
Также в октябре психолог Галина Красноруженко объяснила, что если плохое настроение, усталость и другие симптомы осенней хандры не исчезают больше двух недель, лучше посетить врача. В таких случаях может помочь фототерапия, отмечает Pravda.Ru.
В марте психолог Екатерина Тубис посоветовала для борьбы с межсезонной хандрой скорректировать рацион, отдавая предпочтение продуктам, богатым полезными веществами. Также она указала на важность прогулок и физических нагрузок, пишет RT.