Врач-терапевт рассказала о причинах снижения иммунитета

«При подозрении на развитие иммунодефицитного состояния, например при неоднократном возникновении бактериальных инфекций в течение года, пневмоний, абсцессов, следует обратиться к врачу. Важно отметить, что ОРВИ у взрослых, как правило, не являются признаком сниженного иммунитета. Такие средства, как витамин С и ношение теплых носков, не помогут в укреплении и поддержании иммунитета. Для этого необходимо соблюдать некоторые правила: сбалансированное питание, поддержание физической активности, качественный сон, вакцинация», — сказала специалист.