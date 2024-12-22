Врач-терапевт рассказала о причинах снижения иммунитета

«Иммунитет — сложная и хорошо скоординированная система, с помощью которой организм человека защищается от бактерий, вирусов и чужеродных агентов. Она состоит из сети клеток, тканей и органов, которые совместно выявляют и нейтрализуют опасные микроорганизмы. Иммунитет бывает врожденный и приобретенный. Также он подразделяется на естественный и искусственный», — пояснила она.
К причинам снижения иммунитета можно отнести наличие таких заболеваний, как сахарный диабет, СПИД, а также онкогематологические болезни, уточнила врач.
«При подозрении на развитие иммунодефицитного состояния, например при неоднократном возникновении бактериальных инфекций в течение года, пневмоний, абсцессов, следует обратиться к врачу. Важно отметить, что ОРВИ у взрослых, как правило, не являются признаком сниженного иммунитета. Такие средства, как витамин С и ношение теплых носков, не помогут в укреплении и поддержании иммунитета. Для этого необходимо соблюдать некоторые правила: сбалансированное питание, поддержание физической активности, качественный сон, вакцинация», — сказала специалист.
Важно, по ее словам, обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами — наиболее эффективно они усваиваются при поступлении вместе с пищей. Стоит отдавать предпочтение употреблению белков, включая рыбу, нежирное мясо и птицу, а также молочных и цельнозерновых продуктов, разнообразных овощей, фруктов, семян, орехов. Качество сна также влияет на общее состояние здоровья — в среднем взрослому человеку требуется семь-восемь часов ночного отдыха.
Отказ от вредных привычек и минимизация стрессовых факторов также являются важными элементами для формирования защитных свойств организма.
«Также надежным способом формирования иммунитета и профилактики заболеваний является вакцинация — следует составить план введения прививок вместе с врачом. Это можно сделать не только очно, но и онлайн с помощью телемедицинских сервисов. Стоит отметить, что пациентам с хроническими заболеваниями важно находиться под постоянным наблюдением врача», — подытожила Анастасия Стольная.