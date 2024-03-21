Врач связала кофе с паническими атаками

Подавлять паническую атаку не стоит, а также не нужно пытаться оградить себя от людей. Глубокое дыхание может как помочь, так и усугубить симптомы. Поэтому лучше сосредоточиться на спокойном ровном дыхании. Также можно попробовать сфокусировать на предмете или поделиться переживаниями с кем-то, чтобы отвлечься от тревожных мыслей. Врач добавила, что панические атаки обычно не представляют угрозы для жизни.