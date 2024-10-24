Врач связал постоянную усталость с сахарным диабетом

Медик отметил, что каждый из его пациентов с сахарным диабетом жаловался на постоянную усталость — Хан пояснил, что организм при такой болезни не способен высвобождать энергию из сахаров и вынужден брать ее из запасов белка и жира, что является гораздо более трудозатратным для организма.