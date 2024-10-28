Врач сравнил пользу курицы и индейки

По словам врача, и курица, и индейка содержат много белка. При этом он подчеркнул, что эти продукты существенно отличаются друг от друга. В частности, Доронин отметил, что грудка индейки без кожи содержит больше железа и меньше холестерина, чем аналогичная часть курицы. Кроме того, в индейке больше белка и холина — вещества, которое важно для здоровья мозга.