Врач сообщила, что аномально теплая зима может привести к депрессии

Врач-терапевт, и. о. заведующего отделением профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева в разговоре с РИАМО сообщила, что аномально теплая погода может нарушить биоритмы. Сбиваются биологические часы, нарушается он, человек начинает быстро утомляться.
«Страдает психическое здоровье, без привычных морозов и снега человек может погрузиться в депрессию», — отметила Екатерина Сысоева.
Кроме того, из-за аномально теплой погоды начинают активнее размножаться вирусы и бактерии. Это может привести к всплеску заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Врач подчеркнула, что в такую погоду нужно внимательно относиться к самочувствию и при проявлении тревожных симптомов обращаться к квалифицированным специалистам.
Кроме того, от аномально теплой зимы могут пострадать аллергики. Дело в том, что при такой погоду жизненный цикл растений начинается раньше времени. Цветы и пыльца появляются преждевременно.
Если человек знает, что у него есть аллергия, нужно заранее начать прием препаратов, которые помогут блокировать начало обострения. Нужно поддерживать физическую активность, заниматься спортом, гулять, укреплять иммунную систему. При этом нельзя переохлаждаться.
Кстати, некоторые эксперты считают, что у глобального потепления есть плюсы. Например, из-за таяния льдов в Арктике может стать более доступным для судоходства Северный морской путь. Также потепление может сделать более привлекательными для туризма северные территории, что будет способствовать их развитию.