Врач сообщила, что аномально теплая зима может привести к депрессии

Кстати, некоторые эксперты считают, что у глобального потепления есть плюсы. Например, из-за таяния льдов в Арктике может стать более доступным для судоходства Северный морской путь. Также потепление может сделать более привлекательными для туризма северные территории, что будет способствовать их развитию.