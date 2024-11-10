Врач Соломатина раскрыла неожиданные свойства белого хлеба

— Если мы съедим хлеб со сладким вареньем, то сразу проснемся и побежим, но не надолго. Примерно через полчаса у нас будут наблюдаться значительное снижение силы. Зачастую люди приходят на работу и сразу же наливают сладкий кофе. И снова та же история. Человек работает 40 минут, а потом наступает упадок сил, который многие приписывают стрессу и недосыпанию. На самом деле, не нужно увлекаться белым хлебом, — рассказала врач РБК.