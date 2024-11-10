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Врач Соломатина раскрыла неожиданные свойства белого хлеба

Употребление белого хлеба в виде сухариков намного полезнее, особенно для людей с некоторыми заболеваниями. Об этом сообщила диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, белый хлеб содержит легкоусвояемые углеводы, благодаря которым человек быстро набирается энергии, но потом включается опасный механизм.

— Если мы съедим хлеб со сладким вареньем, то сразу проснемся и побежим, но не надолго. Примерно через полчаса у нас будут наблюдаться значительное снижение силы. Зачастую люди приходят на работу и сразу же наливают сладкий кофе. И снова та же история. Человек работает 40 минут, а потом наступает упадок сил, который многие приписывают стрессу и недосыпанию. На самом деле, не нужно увлекаться белым хлебом, — рассказала врач РБК.

Подсушенный белый хлеб намного полезнее, так как его расщепление начинается сразу во рту. Здоровым людям полезнее есть белый хлеб с добавками, например с отрубями, а сам хлеб воспринимать как лакомство, а не постоянную еду, добавила Соломатина.

По ее словам, при недостатке физической активности нерастраченная энергия от быстрых углеводов начинает складироваться в организме в виде жира. Страдают сосуды, где скапливается холестерин, формируется атеросклеротическая бляшка, потом появляются сердечно-сосудистые заболевания, которые тянут за собой лимфо-сосудистые и другие проблемы со здоровьем.

Уменьшить потребление белого хлеба нужно людям с диабетом, ожирением и заболеваниями ЖКТ. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.