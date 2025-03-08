Врач Севастьянова развеяла миф о женских гормонах

Так, эстроген, который считается женским, укрепляет сосуды и кожу, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. В организме мужчин его меньше, поэтому инфаркты у них случаются чаще.
Прогестерон важен не только для беременности, но и для спокойствия и качественного сна, который играет ключевую роль в работе мозга и профилактике когнитивных нарушений.
Севастьянова подчеркнула, что баланс гормонов необходим обоим полам, поскольку от него зависит общее состояние здоровья, передает «Лента.ру».
Эфирные масла с ароматами шалфея, сандала и пачули повышают уровень тестостерона у мужчин на 15 процентов. Об этом рассказал уролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Алиев. Он объяснил этот феномен тем, что запахи влияют на структуры головного мозга.