Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Севастьянова развеяла миф о женских гормонах

Эндокринолог и эксперт проекта «Деменция.net» Наталья Севастьянова опровергла миф о разделении гормонов на «мужские» и «женские». По ее словам, все гормоны присутствуют в организме каждого человека, различаясь лишь концентрацией.

Источник: Газета.Ру

Так, эстроген, который считается женским, укрепляет сосуды и кожу, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. В организме мужчин его меньше, поэтому инфаркты у них случаются чаще.

Прогестерон важен не только для беременности, но и для спокойствия и качественного сна, который играет ключевую роль в работе мозга и профилактике когнитивных нарушений.

Севастьянова подчеркнула, что баланс гормонов необходим обоим полам, поскольку от него зависит общее состояние здоровья, передает «Лента.ру».

Эфирные масла с ароматами шалфея, сандала и пачули повышают уровень тестостерона у мужчин на 15 процентов. Об этом рассказал уролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Алиев. Он объяснил этот феномен тем, что запахи влияют на структуры головного мозга.