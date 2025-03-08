Врач Севастьянова развеяла миф о женских гормонах

Эфирные масла с ароматами шалфея, сандала и пачули повышают уровень тестостерона у мужчин на 15 процентов. Об этом рассказал уролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Алиев. Он объяснил этот феномен тем, что запахи влияют на структуры головного мозга.