Врач с грядки. Эксперты рассказали, какие помидоры защищают от рака

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и к. б. н., биолог Екатерина Баранова рассказали о том, какие помидоры максимально полезны, могут ли они защитить от рака и стоит ли их есть людям с подагрой.
Один из больших страхов многих — помидоры могут провоцировать камни и ухудшение ситуации при подагре. «Да, к сожалению, могут. У большинства томатов есть оксалаты, которые находятся как в листьях, так и плодах. И они могут откладываться в суставах и иных органах. Поэтому людям с такими нарушениями надо томаты ограничивать. Но важно понимать, что даже здоровому человеку не рекомендуется съедать в чистом виде более 200 граммов помидоров в день», — пояснила биолог.
Снижают ли помидоры риск рака?
Да, снижают, и это доказано научно, отметили Мясников и Баранова. Дело в специальных веществах — ликопенах. Особенно полезны в этом плане темные и фиолетовые помидоры, плоды с оранжево-красной кожицей и темно-фиолетовым рисунком.
«В них находятся вещества, которые способствуют серьезному снижению риска развития рака, примерно на 30%. А при термообработке, например жарении или тушении, ряд таких веществ свою концентрацию увеличивает», — пояснила Баранова.
Важно еще помнить о том, в какое время есть помидоры. Так, если они свежие, то их лучше употреблять в пищу днем, а вечером нежелательно, так как может появиться вздутие. Если они переработанные, например тушеные, тут можно и вечером себя побаловать.
По запаху определить качество помидора не получится. Все зависит от того, в каких условиях он выращивался. Но чаще больше пользы в грунтовых сортах, так как томаты в условиях открытого воздуха находятся в стрессе, что увеличивает образование вторичных метаболитов, отвечающих за вкус и цвет. А еще на открытом воздухе испаряется больше воды, что помогает сделать вкус более насыщенным.
При подготовке материала использованы следующие источники: О самом главном.