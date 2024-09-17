Врач с грядки. Эксперты рассказали, какие помидоры защищают от рака

Один из больших страхов многих — помидоры могут провоцировать камни и ухудшение ситуации при подагре. «Да, к сожалению, могут. У большинства томатов есть оксалаты, которые находятся как в листьях, так и плодах. И они могут откладываться в суставах и иных органах. Поэтому людям с такими нарушениями надо томаты ограничивать. Но важно понимать, что даже здоровому человеку не рекомендуется съедать в чистом виде более 200 граммов помидоров в день», — пояснила биолог.