Врач Романенко рассказала о способах побороть сонливость на работе

«Образ жизни и распорядок дня напрямую связаны с возникновением или отсутствием сонливости», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам специалиста, чувство усталости и сонливости часто появляется у человека в середине рабочего дня.
Причиной этому являются монотонная работа и недостаточное количество кислорода для организма.
«Необходимо делать паузы между рабочей деятельностью и заниматься недолгими физкультминутками. Также стоит проветривать рабочее помещение», — добавила врач.
Ранее завкафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников в беседе с НСН рассказал, как преодолеть выгорание на работе. По его словам, не надо бояться экспериментировать, а если через год работы смысла не появилось, то можно поменять направление в этой же профессии.