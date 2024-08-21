Врач Романенко рассказала о способах побороть сонливость на работе

Ранее завкафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников в беседе с НСН рассказал, как преодолеть выгорание на работе. По его словам, не надо бояться экспериментировать, а если через год работы смысла не появилось, то можно поменять направление в этой же профессии.