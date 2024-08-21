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Врач Романенко рассказала о способах побороть сонливость на работе

Врач-терапевт Татьяна Романенко дала рекомендации, как побороть сонливость на работе.

Источник: Агентство «Москва»

«Образ жизни и распорядок дня напрямую связаны с возникновением или отсутствием сонливости», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, чувство усталости и сонливости часто появляется у человека в середине рабочего дня.

Причиной этому являются монотонная работа и недостаточное количество кислорода для организма.

«Необходимо делать паузы между рабочей деятельностью и заниматься недолгими физкультминутками. Также стоит проветривать рабочее помещение», — добавила врач.

Ранее завкафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников в беседе с НСН рассказал, как преодолеть выгорание на работе. По его словам, не надо бояться экспериментировать, а если через год работы смысла не появилось, то можно поменять направление в этой же профессии.