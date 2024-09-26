Врач Романенко опровергла идею об омолаживающем эффекте красного вина

«Ресвератрол — это вещество, которое относится к группе полифинолов. Польза его для здоровья заключается в том, что он обладает антиоксидантами и противовоспалительными свойствами. Но что касается вина, в частности красного, то на самом деле ресвератрола в нем не так уж и много. Это где-то 0,5 мг, 1−2 мг в среднем на 100 г», — сказала терапевт.