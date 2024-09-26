Врач Романенко опровергла идею об омолаживающем эффекте красного вина

«Ресвератрол — это вещество, которое относится к группе полифинолов. Польза его для здоровья заключается в том, что он обладает антиоксидантами и противовоспалительными свойствами. Но что касается вина, в частности красного, то на самом деле ресвератрола в нем не так уж и много. Это где-то 0,5 мг, 1−2 мг в среднем на 100 г», — сказала терапевт.
Эксперт подчеркнула, что на самом деле ресвератрол — это мощный антиоксидант, который также активирует определенные виды белка, способные производить так называемое anti-age-действие, замедлять процесс старения, способствовать долголетию, снижать уровень плохого холестерина. Но, отметила Романенко, лечебное действие антиоксиданта начинается при употреблении минимум 150−250 мг этого вещества. Также она подчеркнула, что полезные свойства этого антиоксиданта до конца не изучены и пока еще у медицины мало накопленных научных данных о нем.
«В определенных случаях это 500 мг. Чтобы такое количество ресвератрола получить, сколько бутылок вина нужно выпить? Естественно, чтобы получить необходимое лечебное действие, лечебную дозу ресвератрола, нужно употреблять не только вино. Помимо красного вина ресвератролом богата кожура красного винограда, черника, клюква и другие темные фрукты. Везде есть антиоксидант ресвератрол, просто количество его разное», — пояснила Татьяна Романенко.
Ранее врач-дерматолог кафедры дерматовенерологии ПФ РНИМУ им. А. Н. Пирогова Ирина Скорогудаева рассказала «РБК Вино», что употребление красного вина способно благоприятно влиять на состояние кожи и оказывать «легкий омолаживающий эффект» за счет содержания антиоксиданта ресвератрола.