Врач: регулярный приём пищи по утрам помогает активизировать работу мозга

По её словам, на завтрак, как и в другие приёмы пищи, не стоит есть слишком тяжёлую и жирную пищу, в остальном можно выбирать те продукты, которые приходятся по вкусу.
«Белки (яйца, творог, курица, тофу, сыр) обеспечат организм аминокислотами, помогут восстановить клетки и обеспечат длительное насыщение. Сложные углеводы (крупы, бобовые, макароны) надолго зарядят энергией, а также обеспечат витаминами и минералами. Ненасыщенные жиры (орехи, растительные масла, авокадо) необходимы для обновления клеток, усвоения жирорастворимых витаминов А, Е, D и K, снижают уровень холестерина», — объяснила врач.
Но нужно помнить, что потребность в завтраке индивидуальна, подчеркнула Кашух.
«Например, люди-совы, у которых биологические часы настроены на позднее засыпание и поздний подъём, часто с утра не могут съесть ни кусочка, потому что их организм фактически ещё спит. Не стоит запихивать в себя завтрак насильно — лучше выпить стакан воды, взять полезный перекус с собой на работу или учёбу и съесть его, когда придёт чувство голода», — заключила специалист.
Ранее Елена Островская, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра (EMC), предостерегла в беседе с RT от завтрака сладостями и кондитерскими изделиями.