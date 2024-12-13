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Врач: регулярный приём пищи по утрам помогает активизировать работу мозга

Регулярный приём пищи по утрам помогает активизировать работу мозга. После завтрака люди лучше запоминают данные, у них повышается уровень внимания, рассказала в беседе с RT эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Источник: Freepik

По её словам, на завтрак, как и в другие приёмы пищи, не стоит есть слишком тяжёлую и жирную пищу, в остальном можно выбирать те продукты, которые приходятся по вкусу.

«Белки (яйца, творог, курица, тофу, сыр) обеспечат организм аминокислотами, помогут восстановить клетки и обеспечат длительное насыщение. Сложные углеводы (крупы, бобовые, макароны) надолго зарядят энергией, а также обеспечат витаминами и минералами. Ненасыщенные жиры (орехи, растительные масла, авокадо) необходимы для обновления клеток, усвоения жирорастворимых витаминов А, Е, D и K, снижают уровень холестерина», — объяснила врач.

Но нужно помнить, что потребность в завтраке индивидуальна, подчеркнула Кашух.

«Например, люди-совы, у которых биологические часы настроены на позднее засыпание и поздний подъём, часто с утра не могут съесть ни кусочка, потому что их организм фактически ещё спит. Не стоит запихивать в себя завтрак насильно — лучше выпить стакан воды, взять полезный перекус с собой на работу или учёбу и съесть его, когда придёт чувство голода», — заключила специалист.

Ранее Елена Островская, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра (EMC), предостерегла в беседе с RT от завтрака сладостями и кондитерскими изделиями.