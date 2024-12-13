Врач: регулярный приём пищи по утрам помогает активизировать работу мозга

«Например, люди-совы, у которых биологические часы настроены на позднее засыпание и поздний подъём, часто с утра не могут съесть ни кусочка, потому что их организм фактически ещё спит. Не стоит запихивать в себя завтрак насильно — лучше выпить стакан воды, взять полезный перекус с собой на работу или учёбу и съесть его, когда придёт чувство голода», — заключила специалист.