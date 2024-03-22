Врач развеяла популярный миф о запрете есть перед анализами

По словам эксперта, перед сдачей большинства анализов необязательно голодать. Это касается исследований на уровень гормонов щитовидной железы, вирусов, антител, витамина D, альбумина, билирубина, а также общего анализа крови, СОЭ, исследования функции печени и почек и других.
При этом всё же существует ряд анализов, перед которыми придётся не есть от восьми до 12 часов. Это касается тестов на глюкозу, липопротеины различной плотности, витамин B и железо. В этот же список попадают исследования, на результаты которых влияет всасываемость питательных веществ.
Медик обратила внимание на то, что маленьким детям трудно обходиться без еды долгое время из-за меньшего объёма желудка, поэтому не стоит заставлять ребёнка голодать дольше восьми часов.
«Объём желудка новорождённого составляет всего 10−20 мл, а взрослого — 1,5−4 литра. Поэтому не стоит заставлять ребёнка голодать дольше восьми часов перед сдачей анализов. Для детей младше 12 лет это время можно сократить до шести часов, а для детей первого года жизни — до трёх часов», — пояснила Идармачева в беседе с RuNews24.