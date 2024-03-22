Врач развеяла популярный миф о запрете есть перед анализами

При этом всё же существует ряд анализов, перед которыми придётся не есть от восьми до 12 часов. Это касается тестов на глюкозу, липопротеины различной плотности, витамин B и железо. В этот же список попадают исследования, на результаты которых влияет всасываемость питательных веществ.