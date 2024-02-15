Врач развеяла опасные мифы о ветрянке

Чтобы снизить риск заражения ветряной оспой, рассказала педиатр, необходимо не забывать мыть руки, особенно перед едой, стараться не трогать лицо и единолично пользоваться зубной щеткой, полотенцем, столовыми приборами и так далее. Мулюкова также добавила, что лучшим способом предотвратить развитие ветряной оспы остается прививка. «Вакцинация рекомендуется с 12 месяцев. Если взрослый человек решил поставить прививку и не знает, болел ли он ранее, то для начала нужно сдать анализ крови на антитела к ветряной оспе», — отметила она.