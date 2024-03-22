Врач развеяла один популярный миф о яйцах

Кроме того, продолжила Тимощенко, употребление в пищу яичной скорлупы увеличивает риск развития инфекций из-за недостаточной обработки продукта. По этой же причине врач рекомендовала не есть и сырые яйца. Она добавила, что существуют другие более эффективные и безопасные способы восполнить дефицит кальция — молочные продукты, такие как твердые сорта сыра, а также биологически активные добавки.