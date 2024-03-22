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Врач развеяла один популярный миф о яйцах

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала, что польза яичной скорлупы для восполнения дефицита кальция — это миф. По ее словам, карбонат кальция, который содержится в скорлупе плохо усваивается в организме и увеличивает риск развития инфекционных заболеваний, передает News.ru.

Источник: Hybrid/CC0

Яичная скорлупа не поможет восполнить дефицит кальция, более того ее употребление может представлять опасность для здоровья, предупредила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Популярный миф она развеяла в беседе с News.ru.

Тимощенко рассказала, что раньше детям, беременным и кормящим женщинам часто рекомендовали есть измельченную яичную скорлупу для восполнения дефицита кальция. Сейчас, по словам врача, такой способ считается неэффективным, поскольку в скорлупе содержится карбонат кальция, который усваивается в организме хуже, чем кальций цитрат.

Кроме того, продолжила Тимощенко, употребление в пищу яичной скорлупы увеличивает риск развития инфекций из-за недостаточной обработки продукта. По этой же причине врач рекомендовала не есть и сырые яйца. Она добавила, что существуют другие более эффективные и безопасные способы восполнить дефицит кальция — молочные продукты, такие как твердые сорта сыра, а также биологически активные добавки.

Ранее гастроэнтеролог Кристофер Дамман рассказал, что соленая пища может изменять состав кишечного микробиома и тем самым увеличить риск опасных заболеваний. Кроме того, соль повышает риск развития воспалений и снижает эластичность сосудов, предупредил врач.