Врач развеяла мифы о пользе кваса и объяснила, кому лучше от него отказаться

Квас по своему содержанию и в зависимости может быть абсолютно разным, кислым или сладким, сильногазированным или слабо, безалкогольным или крепким, что его можно будет приравнять к пиву. Однако всего этого можно добиться только в домашних условиях, а на производствах все делают по стандартам, сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.