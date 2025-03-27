Врач развеяла мифы о необходимом организму количестве воды

«Данная формула не работает, так как она не учитывает различные факторы. Например, состав тела. У двух разных людей весом в 100 кг потребности воды будут разные. И зависеть они будут от количества жировой ткани. Если у человека больше жировой массы, его потребность в воде будет ниже, чем у атлета того же веса, так как мышцы содержат больше воды, чем жир», — продолжила врач.