Врач развеяла мифы о кишечных бактериях

Состав микробиоты может меняться, иногда это приводит к неприятным симптомам. В таком случае говорят о дисбактериозе, но он не считается диагнозом или болезнью. До сих пор не совсем понятно, какой состав микробиоты нормален. Однако известно, что здоровью кишечных микробов способствует здоровый образ жизни: употребление свежих овощей и фруктов (400−500 граммов в день), а также ферментированных продуктов (например, квашеная капуста, йогурт, кефир).