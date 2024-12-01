Врач развенчала самые распространенные мифы о ВИЧ

Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что ВИЧ можно заразиться через поцелуи. Однако главные пути передачи вируса — незащищенный половой акт, использование при употреблении наркотиков общих шприцев, переливание крови и ее компонентов. Также вирус может передаться ребенку от инфицированной матери во время беременности, родов и при грудном вскармливании. В редких случаях инфицирование возможно при оральном сексе и инвазивных процедурах (при операциях, косметологических манипуляциях и т. д. ), уточнила врач.