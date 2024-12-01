Врач развенчала самые распространенные мифы о ВИЧ

Многие уверены, что ВИЧ и СПИД — это одно и то же, но это не совсем верно. ВИЧ-инфекция — это заболевание, которое вызывает вирус иммунодефицита человека. Попадая в организм, он постепенно разрушает иммунные клетки (Т-лимфоциты), и в результате человек остается беззащитным перед патогенными микроорганизмами и болезнями, которые они вызывают.
Еще один признак финальной стадии ВИЧ — развитие СПИД-ассоциированных заболеваний. К ним относятся пневмоцистная пневмония, криптококковый менингит, туберкулез, токсоплазмозная и цитомегаловирусная инфекция, некоторые онкологические заболевания, объяснила эксперт.
По ее словам, при своевременном адекватном лечении ВИЧ-инфекции СПИД не развивается. Без лечения от момента заражения до страшного диагноза проходит несколько лет.
Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что ВИЧ можно заразиться через поцелуи. Однако главные пути передачи вируса — незащищенный половой акт, использование при употреблении наркотиков общих шприцев, переливание крови и ее компонентов. Также вирус может передаться ребенку от инфицированной матери во время беременности, родов и при грудном вскармливании. В редких случаях инфицирование возможно при оральном сексе и инвазивных процедурах (при операциях, косметологических манипуляциях
«Вирус не передается через поцелуи, общие средства гигиены или посуду, в бане или бассейне, через укус насекомых, потому что возбудитель заболевания очень быстро погибает вне тела человека. Вероятность заразиться во время маникюра или стоматологических манипуляций есть, но она крайне низка», — рассказала Уланкина.
Долгое время считалось, что ВИЧ и СПИД — проблема наркоманов и деклассированных элементов. Однако в большинстве случаев заражение ВИЧ-инфекцией происходит не через шприц наркомана, а половым путем. Даже один незащищенный сексуальный контакт может привести к заболеванию, предупредила специалист. Она привела статистику, согласно которой в мире проживает около 39,9 млн человек с ВИЧ-инфекцией, чуть больше 1,5 млн — в России.
«Также бытует миф о том, что ВИЧ — это смертный приговор. Действительно, ВИЧ — это хроническая инфекция, которую невозможно полностью вылечить, но ее вполне реально держать под контролем», — добавила Уланкина.
По ее словам, современная антиретровирусная терапия позволяет удерживать концентрацию вируса в крови на низком уровне. При этом женщина с ВИЧ-положительным статусом при таком лечении может родить здорового ребенка.
«Также такая терапия сводит к минимуму вероятность передачи вируса при незащищенном половом контакте. Регулярно принимая препараты, человек с ВИЧ-инфекцией имеет все шансы дожить до 70−80 лет. Они позволяют не только прожить полноценную жизнь, но и ограничивают распространение инфекции», — подчеркнула эксперт.
Очень важно регулярно проходить скрининг на ВИЧ-инфекцию и не верить в то, что она проявляется определенными симптомами. ВИЧ-инфекция может развиваться практически бессимптомно от нескольких месяцев до нескольких лет. Даже лабораторная диагностика не может выявить инфекцию сразу после заражения.
Для получения достоверного результата теста на ВИЧ необходимо, чтобы прошло не менее трех месяцев с момента заражения. Более дорогое и сложное исследование методом ПЦР позволяет выявить вирус спустя две недели после инфицирования.
«Сразу после заражения начинается инкубационный период, или период серонегативного окна, который длится от двух недель до шести месяцев. В это время тесты на антитела показывают отрицательный результат, так как они не успели выработаться, но человек уже может передавать вирус другим людям», — рассказала Уланкина.
Врачи рекомендуют раз в год сдавать комплексные анализы на ВИЧ и инфекции, передаваемые половым путем. Это позволяет своевременно выявить заболевания и защитить себя и близких людей, подчеркнула эксперт.
Ранее, 25 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с 2016 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась на 40%, достигнув исторического минимума. Глава российского Минздрава подчеркнул, что на сегодняшний день уделяется большое внимание организации профилактики, диагностики и терапии данного заболевания. По его словам, в России эпидемический процесс ВИЧ-инфекции стабильно контролируем.