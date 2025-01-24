Врач рассказала, сколько воды нужно пить зимой

«В среднем в холодное время года нужно пить 0,7−1,2 литра в день, летом — 1,2−1,7 литра, а определить более точную дозу поможет диетолог», — сказала Калошина.
Эндокринолог рекомендовала пить воду по потребности, не «вливать в себя заветных два литра» и помнить, что ежедневная норма высчитывается индивидуально и зависит от образа жизни, характера работы и других факторов.
«Более того, если пить воду неправильно, повысится нагрузка на почки, повысится объем циркулирующей крови, а это, в свою очередь, может привести к повышению внутричерепного давления, головным болям», — добавила собеседник.