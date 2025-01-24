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Врач рассказала, сколько воды нужно пить зимой

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Около 0,7−1,2 литра воды в день рекомендуется пить в холодное время года, а также не пытаться без естественной потребности выпивать по два литра в день, иначе это может привести к повышению давления и головным болям, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.

Источник: © РИА Новости

«В среднем в холодное время года нужно пить 0,7−1,2 литра в день, летом — 1,2−1,7 литра, а определить более точную дозу поможет диетолог», — сказала Калошина.

Эндокринолог рекомендовала пить воду по потребности, не «вливать в себя заветных два литра» и помнить, что ежедневная норма высчитывается индивидуально и зависит от образа жизни, характера работы и других факторов.

«Более того, если пить воду неправильно, повысится нагрузка на почки, повысится объем циркулирующей крови, а это, в свою очередь, может привести к повышению внутричерепного давления, головным болям», — добавила собеседник.