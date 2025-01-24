Врач рассказала, сколько воды нужно пить зимой

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Около 0,7−1,2 литра воды в день рекомендуется пить в холодное время года, а также не пытаться без естественной потребности выпивать по два литра в день, иначе это может привести к повышению давления и головным болям, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.