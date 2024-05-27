Врач рассказала, сколько чашек чая можно пить в день

«Касаемо чая, рекомендуется пить не больше двух чашек черного, либо зеленого чая. Также можно пить травяной чай. Кофе тоже не следует злоупотреблять, при отсутствии противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта и других органов и систем можно чашку кофе в день выпивать. В вечернее время лучше отказаться от кофеиносодержащих напитков, которые могут вызывать бессонницу», — рассказала Волкова.