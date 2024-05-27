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Врач рассказала, сколько чашек чая можно пить в день

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Рекомендуется пить не более двух чашек чая в день, при этом даже здоровому человеку стоит отказаться от сахаросодержащих напитков, пакетированных соков и газировки, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

Источник: AP 2023

«Касаемо чая, рекомендуется пить не больше двух чашек черного, либо зеленого чая. Также можно пить травяной чай. Кофе тоже не следует злоупотреблять, при отсутствии противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта и других органов и систем можно чашку кофе в день выпивать. В вечернее время лучше отказаться от кофеиносодержащих напитков, которые могут вызывать бессонницу», — рассказала Волкова.

Также диетолог добавила, что даже здоровом человеку стоит отказаться от сахаросодержащих напитков, пакетированных соков, газировки и добавленного сахара в чае и в кофе.