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Врач рассказала, с чего начинается депрессия

От усталости до травмирующей ситуации.

Источник: Laura Chouette/CC0

Ежегодно 24 марта отмечается Международный день депрессии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от этого психического расстройства страдает более 300 миллионов человек в мире, и этот показатель только растет.

Врач-психотерапевт, ведущий специалист «СМ-Клиника», к.м.н. Татьяна Потапова рассказала Здоровью Mail.ru, как начинается депрессия и какие симптомы говорят о ней.

Раздражительность, подавленность, злость и нервозность может возникать у всех людей. Эти чувства могут быть нормальными реакциями на плохой день или стрессовые ситуации. Как только наступает следующий день, а стресс исчезает из жизни, настроение нормализуется.

Если же неприятная ситуация или время ее переживания затягиваются, изменения происходят не только в психике, но и организме в целом. Так, не менее двух недель у человека наблюдается сниженное настроение, психическая и активная деятельность, он перестает чувствовать радость.

Происходит фиксация на травме, из-за чего становится невозможно думать о чем-то, кроме нее. Теряется и умение объективно оценивать окружающую обстановку, выполнять свои обязанности.

Иногда депрессия может быть связана с какой-то ситуацией. В таком случае человек может ее описать, связывает свое состояние с конкретными людьми или событиями.

Если психотравмы воздействуют часто, особенно если они возникают еще в раннем детстве, формируется характер, склонный к подобного типа эмоциональному реагированию на сложные жизненные ситуации. В таком случае депрессия приобретает хроническое состояние, становясь привычным эмоциональным фоном.

Депрессия может возникнуть и без явных причин: снижение настроения происходит спонтанно, без внешних негативных воздействий.

Эти изменения связаны с внутренними факторами, такими как наследственность, изменения гормонального фона в подростковом возрасте и в старости.

Депрессия, обусловленная внутренними факторами, может проявляться в виде фазовых колебаний настроения биполярного аффективного расстройства, циклоидной акцентуации характера (когда когда подавленность сменяется повышенным настроением, одна из форм шизофрении).

Также депрессия может появиться из-за органической патологии мозга, например, черепно-мозговой травмы и инсульта. Иногда в основе психического расстройства лежат онкология, перенесенный инфаркт и другие тяжелые соматические заболевания.

Помимо упадка настроения и тревожности при депрессии могут наблюдаться следующие симптомы:

  • Плаксивость или, наоборот, человек и вовсе становится безэмоциональным. Такое безразличие ко всему окружающему является защитной реакцией мозга. Психика как бы предостерегает организм от угрозы гибели.
  • Тревожность, тоскливость.
  • Соматический (телесный) дискомфорт, боли различной локализации при отсутствии объективных причин. Симптомы усиливаются на фоне стрессовых ситуаций или в периоды максимального спада настроения. В этих случаях следует обратиться к врачу и исключить патологию соответствующих органов.
  • Нарушения сна: трудности с засыпанием, прерывистый сон, бессонница.
  • Изменения аппетит: его снижение или переедание.
  • Снижение самооценки и оценки окружающих, недовольство собой и миром в целом.
  • Чувство безнадежности по поводу будущего.
  • Усталость от привычной, обыденной работы.
  • Нарушение когнитивных функций в виде трудностей осмысления ситуаций, снижения концентрации внимания.
  • Снижение мотивации.
  • Нарушение либидо. По мере развития болезни сексуальная жизнь как один из способов получения удовольствия уходит все дальше на задний план.
  • Возникновение мыслей о смерти. Они являются свидетельством выраженной депрессии, и помощь специалистов нужна немедленно.

Также часто возникают мысли, что все плохое вокруг — это наказание за какие-то действия в прошлом человека. При проявлении перечисленных симптомов следует обратиться к специалисту, так как депрессия может привести к серьезным нарушениям здоровья, проблемам с социальной адаптацией, снижению работоспособности и обучения.

Анна Морозова