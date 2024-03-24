Врач рассказала, с чего начинается депрессия

Ежегодно 24 марта отмечается Международный день депрессии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от этого психического расстройства страдает более 300 миллионов человек в мире, и этот показатель только растет.
Врач-психотерапевт, ведущий специалист «СМ-Клиника», к.м.н. Татьяна Потапова рассказала Здоровью Mail.ru, как начинается депрессия и какие симптомы говорят о ней.
Раздражительность, подавленность, злость и нервозность может возникать у всех людей. Эти чувства могут быть нормальными реакциями на плохой день или стрессовые ситуации. Как только наступает следующий день, а стресс исчезает из жизни, настроение нормализуется.
Происходит фиксация на травме, из-за чего становится невозможно думать о чем-то, кроме нее. Теряется и умение объективно оценивать окружающую обстановку, выполнять свои обязанности.
Иногда депрессия может быть связана с какой-то ситуацией. В таком случае человек может ее описать, связывает свое состояние с конкретными людьми или событиями.
Если психотравмы воздействуют часто, особенно если они возникают еще в раннем детстве, формируется характер, склонный к подобного типа эмоциональному реагированию на сложные жизненные ситуации. В таком случае депрессия приобретает хроническое состояние, становясь привычным эмоциональным фоном.
Эти изменения связаны с внутренними факторами, такими как наследственность, изменения гормонального фона в подростковом возрасте и в старости.
Депрессия, обусловленная внутренними факторами, может проявляться в виде фазовых колебаний настроения биполярного аффективного расстройства, циклоидной акцентуации характера (когда когда подавленность сменяется повышенным настроением, одна из форм шизофрении).
Также депрессия может появиться из-за органической патологии мозга, например, черепно-мозговой травмы и инсульта. Иногда в основе психического расстройства лежат онкология, перенесенный инфаркт и другие тяжелые соматические заболевания.
Помимо упадка настроения и тревожности при депрессии могут наблюдаться следующие симптомы:
- Плаксивость или, наоборот, человек и вовсе становится безэмоциональным. Такое безразличие ко всему окружающему является защитной реакцией мозга. Психика как бы предостерегает организм от угрозы гибели.
- Тревожность, тоскливость.
- Соматический (телесный) дискомфорт, боли различной локализации при отсутствии объективных причин. Симптомы усиливаются на фоне стрессовых ситуаций или в периоды максимального спада настроения. В этих случаях следует обратиться к врачу и исключить патологию соответствующих органов.
- Нарушения сна: трудности с засыпанием, прерывистый сон, бессонница.
- Изменения аппетит: его снижение или переедание.
- Снижение самооценки и оценки окружающих, недовольство собой и миром в целом.
- Чувство безнадежности по поводу будущего.
- Усталость от привычной, обыденной работы.
- Нарушение когнитивных функций в виде трудностей осмысления ситуаций, снижения концентрации внимания.
- Снижение мотивации.
- Нарушение либидо. По мере развития болезни сексуальная жизнь как один из способов получения удовольствия уходит все дальше на задний план.
- Возникновение мыслей о смерти. Они являются свидетельством выраженной депрессии, и помощь специалистов нужна немедленно.
Также часто возникают мысли, что все плохое вокруг — это наказание за какие-то действия в прошлом человека. При проявлении перечисленных симптомов следует обратиться к специалисту, так как депрессия может привести к серьезным нарушениям здоровья, проблемам с социальной адаптацией, снижению работоспособности и обучения.
Анна Морозова