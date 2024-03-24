Врач рассказала, с чего начинается депрессия

Ежегодно 24 марта отмечается Международный день депрессии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от этого психического расстройства страдает более 300 миллионов человек в мире, и этот показатель только растет.

Раздражительность, подавленность, злость и нервозность может возникать у всех людей. Эти чувства могут быть нормальными реакциями на плохой день или стрессовые ситуации. Как только наступает следующий день, а стресс исчезает из жизни, настроение нормализуется.

Если же неприятная ситуация или время ее переживания затягиваются, изменения происходят не только в психике, но и организме в целом. Так, не менее двух недель у человека наблюдается сниженное настроение, психическая и активная деятельность, он перестает чувствовать радость.