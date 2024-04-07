Врач рассказала, почему важно пить воду в течение дня

«Вода, к сожалению, похудеть не поможет. Только снижение количества потребляемых калорий за сутки на 10−15 процентов от исходного каллоража — истина которой придерживаются все врачи. А вот перепутать чувство голода и чувство жажды человек может! Когда организм даёт сигнал о том, что хочется чего-то, необходимо сначала понять — не жажда ли это. В жаркое время года, эти чувства голода и жажды особенно созвучны. Поэтому прежде всего стоит попить», — отметила Калошина.