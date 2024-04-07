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Врач рассказала, почему важно пить воду в течение дня

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Чувство голода и чувство жажды, особенно в жаркое время года, очень созвучны, поэтому чтобы не переедать и избежать излишнего потребления калорий, необходимо сначала попить и убедиться, что возникшее чувство не связано с нехваткой жидкости, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Московской области Мария Калошина.

Источник: AP 2023

«Вода, к сожалению, похудеть не поможет. Только снижение количества потребляемых калорий за сутки на 10−15 процентов от исходного каллоража — истина которой придерживаются все врачи. А вот перепутать чувство голода и чувство жажды человек может! Когда организм даёт сигнал о том, что хочется чего-то, необходимо сначала понять — не жажда ли это. В жаркое время года, эти чувства голода и жажды особенно созвучны. Поэтому прежде всего стоит попить», — отметила Калошина.

Таким образом, человек, который не забывает про воду в течение дня, реже испытывает то самое чувство, которое расценивает как призыв поесть. При этом, по словам эксперта, можно и нужно пить во время еды, это помогает пищеварению и ускоряет процесс насыщения.

Также здоровому человеку важно доверять своим ощущениям в отношении потребления жидкости и пить ровно столько, сколько хочется, не считая количество выпитых литров.

«Воды нужно пить ровно столько, сколько хочется. Для этого в организме существует целая система, регулирующая потребление необходимого количества жидкости для организма. Во главе стоит головной мозг, точнее особый его отдел гипоталамус, в котором находится “центр жажды”. Конечно, в жаркий сезон мы пьем больше воды, поскольку и теряем немало вместе с потом. Зимой же метаболизм немного замедляется, воды теряется меньше и жажду человек может испытывать слабее», — рассказала врач.