Врач рассказала, почему важно пить воду в течение дня

«Вода, к сожалению, похудеть не поможет. Только снижение количества потребляемых калорий за сутки на 10−15 процентов от исходного каллоража — истина которой придерживаются все врачи. А вот перепутать чувство голода и чувство жажды человек может! Когда организм даёт сигнал о том, что хочется чего-то, необходимо сначала понять — не жажда ли это. В жаркое время года, эти чувства голода и жажды особенно созвучны. Поэтому прежде всего стоит попить», — отметила Калошина.
Таким образом, человек, который не забывает про воду в течение дня, реже испытывает то самое чувство, которое расценивает как призыв поесть. При этом, по словам эксперта, можно и нужно пить во время еды, это помогает пищеварению и ускоряет процесс насыщения.
Также здоровому человеку важно доверять своим ощущениям в отношении потребления жидкости и пить ровно столько, сколько хочется, не считая количество выпитых литров.
«Воды нужно пить ровно столько, сколько хочется. Для этого в организме существует целая система, регулирующая потребление необходимого количества жидкости для организма. Во главе стоит головной мозг, точнее особый его отдел гипоталамус, в котором находится “центр жажды”. Конечно, в жаркий сезон мы пьем больше воды, поскольку и теряем немало вместе с потом. Зимой же метаболизм немного замедляется, воды теряется меньше и жажду человек может испытывать слабее», — рассказала врач.