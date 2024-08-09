Врач рассказала, почему таблетки опасно запивать соком цитрусовых

Доктор Александр Мясников до этого говорил, что некоторые лекарства против остеопороза нужно принимать только стоя и не ложиться после их приема в течение 30 минут. Это позволит избежать ожога пищевода. Врач добавил, что при длительном приеме (5−7 дней) нестероидных противовоспалительных средств их нужно сочетать с препаратами, защищающими желудок.