Врач рассказала, почему надо проветривать квартиру в холодное время года

«Свежий воздух необходим для энергии и жизнедеятельности всех клеток организма. В закрытом непроветриваемом пространстве уровень кислорода постепенно снижается, а уровень углекислого газа увеличивается, что может привести к ухудшению самочувствия, головным болям и снижению работоспособности, нарушению мозгового кровообращения и повышению артериального давления. Кроме того, в непроветриваемом помещении активнее размножаются бактерии, микроорганизмы и аллергены», — пояснила она.
Все это увеличивает риск передачи вирусов, появления аллергических реакций и различных заболеваний органов дыхания, отметила Тарадеева. В холодное время года она рекомендовала проветривать квартиру каждые полтора-два часа. Делать это можно либо открывая окна в каждой комнате поочередно на пять-десять минут, чтобы быстро обновить воздух в помещении, либо открывая их, когда никого нет в квартире. Последний способ исключит возможность переохлаждения жильцов.
Также врач не рекомендовала пользоваться для проветривания кондиционерами и увлажнителями воздуха, так как они не насыщают помещение кислородом.
Если человек не хочет открывать окна в мороз, есть еще один способ обеспечить квартиру свежим воздухом. Можно использовать специальную приточную установку — бризер. Это устройство для вентиляции, которое подает воздух с улицы и очищает его от аллергенов, пыли, выхлопных газов, позволяя не открывать окна. Многие бризеры также могут подогревать воздух, рассказал Тарадеева.
«Для поддержания здорового микроклимата в квартире в холодное время года, следует регулярно проветривать помещение. Проветривание особенно важно для спальни и детских комнат, так как недостаток кислорода может привести к усталости и недомоганию», — заключила она.