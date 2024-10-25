Врач рассказала, почему надо проветривать квартиру в холодное время года

Все это увеличивает риск передачи вирусов, появления аллергических реакций и различных заболеваний органов дыхания, отметила Тарадеева. В холодное время года она рекомендовала проветривать квартиру каждые полтора-два часа. Делать это можно либо открывая окна в каждой комнате поочередно на пять-десять минут, чтобы быстро обновить воздух в помещении, либо открывая их, когда никого нет в квартире. Последний способ исключит возможность переохлаждения жильцов.