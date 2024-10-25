Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, почему надо проветривать квартиру в холодное время года

МОСКВА, 25 окт — РИА Недвижимость. Регулярное проветривание квартиры необходимо даже при морозной погоде, чтобы избежать проблем со здоровьем и сохранить работоспособность, рассказала РИА Недвижимость врач-терапевт «Инвитро» Татьяна Тарадеева.

Источник: Freepik

«Свежий воздух необходим для энергии и жизнедеятельности всех клеток организма. В закрытом непроветриваемом пространстве уровень кислорода постепенно снижается, а уровень углекислого газа увеличивается, что может привести к ухудшению самочувствия, головным болям и снижению работоспособности, нарушению мозгового кровообращения и повышению артериального давления. Кроме того, в непроветриваемом помещении активнее размножаются бактерии, микроорганизмы и аллергены», — пояснила она.

Все это увеличивает риск передачи вирусов, появления аллергических реакций и различных заболеваний органов дыхания, отметила Тарадеева. В холодное время года она рекомендовала проветривать квартиру каждые полтора-два часа. Делать это можно либо открывая окна в каждой комнате поочередно на пять-десять минут, чтобы быстро обновить воздух в помещении, либо открывая их, когда никого нет в квартире. Последний способ исключит возможность переохлаждения жильцов.

Также врач не рекомендовала пользоваться для проветривания кондиционерами и увлажнителями воздуха, так как они не насыщают помещение кислородом.

Если человек не хочет открывать окна в мороз, есть еще один способ обеспечить квартиру свежим воздухом. Можно использовать специальную приточную установку — бризер. Это устройство для вентиляции, которое подает воздух с улицы и очищает его от аллергенов, пыли, выхлопных газов, позволяя не открывать окна. Многие бризеры также могут подогревать воздух, рассказал Тарадеева.

«Для поддержания здорового микроклимата в квартире в холодное время года, следует регулярно проветривать помещение. Проветривание особенно важно для спальни и детских комнат, так как недостаток кислорода может привести к усталости и недомоганию», — заключила она.