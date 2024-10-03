Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, от каких продуктов следует отказаться лицам старше 40 лет

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Всем возрастным группам, особенно лицам старше 40 лет, не рекомендуется иметь в рационе ультрапереработанную пищу, так как она содержит большое количество добавок и сахаров, вредных для организма, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

Источник: © РИА Новости

«В любом случае, во всех возрастных группах, тем более после 40 лет и старше, мы исключаем ультрапереработанную пищу: это продукты, изготавливаемые на заводах с использованием различных консервантов. Потому что, как правило, они пестрят добавками, большинство из этих продуктов содержат сахара. И, как правило, это даже не один вид сахара», — сказала Волкова.

Вместо этого диетолог рекомендовала обратить внимание на белковую пищу, способствующую сохранению мышечной массы, которая быстрее теряется после 35 лет, а также придерживаться суточной нормы потребления овощей и фруктов в 500 граммов.