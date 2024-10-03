Врач рассказала, от каких продуктов следует отказаться лицам старше 40 лет

«В любом случае, во всех возрастных группах, тем более после 40 лет и старше, мы исключаем ультрапереработанную пищу: это продукты, изготавливаемые на заводах с использованием различных консервантов. Потому что, как правило, они пестрят добавками, большинство из этих продуктов содержат сахара. И, как правило, это даже не один вид сахара», — сказала Волкова.