Врач рассказала об опасностях злоупотребления минеральной водой

В некоторых клинических рекомендациях, например по гастриту и дуодениту, есть упоминания о минеральной воде. Екатерина Демьяновская, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» рассказала «Газете.Ru», чем на самом деле полезна минералка, а кому лучше отказаться от ее употребления.

«Сама по себе минеральная вода, даже с лечебными свойствами, не считается лекарственным средством. Но она оказывает лечебное действие в зависимости от состава, что используется в бальнеотерапии — разновидности водолечения, то есть санаторно-курортного лечения. Чаще всего минеральные воды применяются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: гастритах, энтероколитах, патологиях желчевыводящих путей. Железо, кальций, натрий, магний и другие элементы, содержащиеся в такой воде, могут помочь восполнить дефициты в некоторых случаях. Есть некоторые данные, что минеральная вода полезна при ожирении, повышенном артериальном давлении, сахарном диабете и высоком холестерине крови из-за улучшения метаболизма, но пока эти утверждения не подтверждаются масштабными исследованиями. Минеральную воду нельзя употреблять вместо чистой или газированной воды или соков из тех соображений, что она не содержит сахара. Минеральная вода обладает биологической активностью и должна применяться дозированно, лучше — по назначению врача», — отметила специалист.

Минеральная вода подходит не всем, особенно осторожными стоит быть людям с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта.

«Избыток некоторых минералов, таких как натрий, в минеральной воде может негативно сказаться на функции почек. При острой или хронической почечной недостаточности рекомендуется временно воздержаться от употребления такой воды или хотя бы обсудить это с лечащим врачом. Сильногазированная минеральная вода может усилить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой кислое содержимое желудка попадает в пищевод. Газы из воды могут провоцировать рефлюкс и усиливать изжогу, боль в верхней части живота и отрыжку. Чтобы этого избежать, можно предварительно выпустить газы из бутылки. В период обострения язвенной болезни желудка минеральную воду не назначают. Кроме того, некоторые виды минеральной воды с высоким содержанием натрия и хлора не рекомендуются людям с гипертонической болезнью из-за способности этих ионов повышать артериальное давление», — предупредила врач Демьяновская.

Существуют общие рекомендации по употреблению минералки: важно выбирать продукт высокого качества и не употреблять самостоятельно лечебные виды.

«На этикетке качественной минеральной воды обычно указан тип воды (столовая, лечебно-столовая или лечебная). Столовую минеральную воду можно пить без ограничений, однако рекомендуется все-таки сочетать ее с обычной питьевой водой. Лечебно-столовую и лечебную воду лучше употреблять после консультации с врачом, который определит безопасное количество такой воды, а также вид и способ ее употребления, принимая во внимание индивидуальные особенности. Например, при заболеваниях желчевыводящих путей минеральную воду соответствующего состава рекомендуется подогревать», — пояснила Демьяновская.

«Мнение, что минеральная вода мигом избавит от ощущения тяжести в животе после обильного застолья, ошибочно. Чтобы восстановиться, следует внимательнее следить за рационом после и стараться питаться сбалансированно и разнообразно, не допуская переедания. Регулярные разгрузочные дни на минералке могут привести к расстройствам пищеварения, это не исправит нездоровую диету или образ жизни в долгосрочной перспективе. При похмелье, то есть остром отравлении алкоголем, минеральная вода может помочь восстановить водно-электролитный баланс в организме, потому что при злоупотреблении алкоголем человек часто сталкивается с обезвоживанием и страдает именно от этого, но такой же эффект достигается за счет употребления обычной воды», — сказала врач.