Врач рассказала об опасности покупки ранних арбузов и дынь

Промежуток с конца июля по начало августа считается наиболее безопасным для покупки арбузов и дынь, о чем в беседе с РИАМО рассказала врач Вера Сережина.
Многие россияне с нетерпением ждут сезона арбузов и дынь, чтобы насладиться сочными плодами в жару, однако важно помнить о некоторых нюансах, чтобы избежать проблем с желудком. По словам эксперта, плоды созревают естественным путем с конца июля по начало августа, однако иногда аграрии используют удобрения, чтобы ускорить появление урожая.
«Чтобы плоды росли быстрее и больше, их могут “перекармливать” удобрениями, особенно азотными. Как правило, нитраты накапливаются в корке и прилегающей к ней зеленой части плода», — заявила она.
Сережина отметила, что количество нитратов в плодах зависит от полива, срока сбора урожая и условий произрастания — в ранних плодах удобрений больше.
От таких последствий сильнее всего могут пострадать дети и люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и выделительной систем, подытожила эксперт.