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Врач рассказала об опасности покупки ранних арбузов и дынь

Эксперт заявила, что безопаснее всего приобретать арбузы и дыни с конца июля по начало августа.

Промежуток с конца июля по начало августа считается наиболее безопасным для покупки арбузов и дынь, о чем в беседе с РИАМО рассказала врач Вера Сережина.

Многие россияне с нетерпением ждут сезона арбузов и дынь, чтобы насладиться сочными плодами в жару, однако важно помнить о некоторых нюансах, чтобы избежать проблем с желудком. По словам эксперта, плоды созревают естественным путем с конца июля по начало августа, однако иногда аграрии используют удобрения, чтобы ускорить появление урожая.

«Чтобы плоды росли быстрее и больше, их могут “перекармливать” удобрениями, особенно азотными. Как правило, нитраты накапливаются в корке и прилегающей к ней зеленой части плода», — заявила она.

Сережина отметила, что количество нитратов в плодах зависит от полива, срока сбора урожая и условий произрастания — в ранних плодах удобрений больше.

Главная же опасность нитратов заключается в том, что в организме человека они могут превратиться в токсичные нитриты, провоцирующие кислородное голодание тканей и нарушающие транспортную функцию крови.

От таких последствий сильнее всего могут пострадать дети и люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и выделительной систем, подытожила эксперт.