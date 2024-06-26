Врач рассказала об опасности покупки ранних арбузов и дынь

Многие россияне с нетерпением ждут сезона арбузов и дынь, чтобы насладиться сочными плодами в жару, однако важно помнить о некоторых нюансах, чтобы избежать проблем с желудком. По словам эксперта, плоды созревают естественным путем с конца июля по начало августа, однако иногда аграрии используют удобрения, чтобы ускорить появление урожая.