Врач рассказала об опасности быстрых перекусов

«Когда человек спешит, он плохо пережевывает пищу, и она быстрее, чем нужно, продвигается по желудочно-кишечному тракту, не происходит своевременный выброс ферментов и секретов для переработки. Поэтому пища может плохо перевариваться, что вызывает тяжесть и переполнение желудка. Кроме того, не усваиваются должным образом питательные вещества и организм недополучает необходимые витамины и минералы», — сказала Ильяшенко.