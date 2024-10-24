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Врач рассказала об опасности быстрых перекусов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Быстрые перекусы приводят к плохому усвоению пищи и последующим проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

Источник: Freepik

«Когда человек спешит, он плохо пережевывает пищу, и она быстрее, чем нужно, продвигается по желудочно-кишечному тракту, не происходит своевременный выброс ферментов и секретов для переработки. Поэтому пища может плохо перевариваться, что вызывает тяжесть и переполнение желудка. Кроме того, не усваиваются должным образом питательные вещества и организм недополучает необходимые витамины и минералы», — сказала Ильяшенко.

По словам гастроэнтеролога, пищу следует принимать в спокойной обстановке, соблюдая режим трёх-четырёхразового питания, не переедать. В этом случае больше шансов, что основная масса питательных веществ из ежедневного рациона попадёт в организм.